За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
Челябинский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Озерска. Его признали виновным в разбойном нападении и убийстве.
Следователи установили, что в сентябре прошлого года обвиняемый увидел, как незнакомая женщина снимает в банкомате деньги. Он пошел за ней по пятам, вошел в подъезд, а затем в лифт. Как только двери кабины закрылись, мужчина нанес своей жертве 12 ударов ножом, забрал у нее сумку и скрылся.
— От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Добычей преступника стали 17 тысяч рублей, которые он потратил на алкоголь и наркотики, — сообщает пресс-служба областного суда.
Свою вину подсудимый признал полностью. На суде он рассказал, что не собирался убивать незнакомку. Но она не хотела отдвать сумку по-хорошему - стала сопротивляться.
Жителя Озерска приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Кроме этого, ему предстоит выплатить семье погибшей компенсацию морального вреда в размере 980 тысяч рублей.
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