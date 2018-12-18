За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет

18 Дек. 16:35 2018-12-18T16:35:48+03:00

На суде он раскаялся и полностью признал вину

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Челябинский областной суд вынес приговор 31-летнему жителю Озерска. Его признали виновным в разбойном нападении и убийстве.

Следователи установили, что в сентябре прошлого года обвиняемый увидел, как незнакомая женщина снимает в банкомате деньги. Он пошел за ней по пятам, вошел в подъезд, а затем в лифт. Как только двери кабины закрылись, мужчина нанес своей жертве 12 ударов ножом, забрал у нее сумку и скрылся.

— От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Добычей преступника стали 17 тысяч рублей, которые он потратил на алкоголь и наркотики, — сообщает пресс-служба областного суда.

Свою вину подсудимый признал полностью. На суде он рассказал, что не собирался убивать незнакомку. Но она не хотела отдвать сумку по-хорошему - стала сопротивляться.

Жителя Озерска приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Кроме этого, ему предстоит выплатить семье погибшей компенсацию морального вреда в размере 980 тысяч рублей.

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