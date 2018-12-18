Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области

18 Дек. 18:06 2018-12-18T18:06:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Солистке самого знаменитого Миланского оперного театра Людмиле Жильцовой вручили золотой знак «Отличник ГТО». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Уроженка города Сатка, 20 лет проживающая в Милане, решила сдать нормативы ГТО на своей малой родине. Этим летом певица прилетела в родной город и первым делом отправилась в местный Дворец спорта. Она оказалась в прекрасной физической форме, так что часть нормативов выполнила сразу — без подготовки. Однако перед более сложными — бег на выносливость и плавание, артистке пришлось активно тренироваться. Впрочем, усилия не прошли напрасно. Все нормативы Людмила выполнила на золотой знак отличия.

Людмила Жильцова — русская сопрано, солистка театра Ла Скала. Закончила Магнитогорскую консерваторию. Училась в консерватории Джузеппе Верди в Милане, в Академии Ла Скала и Католическом университете Милана по специальности «Менеджмент». Выступает на ведущих сценах мира.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06