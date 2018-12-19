Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки

19 Дек. 03:41 2018-12-19T03:43:44+03:00

На северо-западе построили зимний аттракцион из снега и грязи

Изменить размер текста: A A

Чудесная горка, которую вылепили и залили родители в микрорайоне «Парковый» на улице Хариса Юсупова, 101, могла бы вызвать восхищение многих, если бы не одного «но». Аттракцион получился «чумазым»: он н белый, а серый и грязный от перемешанной в снегу грязи. Фото горки на днях появилось в паблике «Челябинск Сити» в социальных сетях.

— Какая грязная! У нас такая же во дворе. Первый раз вижу чумазые горки, — комментирует снимок Екатерина Лазарева.

— Как будто на дворе конец марта, — замечает Денчик Уральский.

— Денчик, как будто не конец марта, а конец света! — иронизирует Сергей Фролов.

Фото: сообщество "Челябинск Сити".

Горожане активно обсуждают в сети фотографию чумазой горки. Кто-то пытается оправдать появление этого аттракциона. Кто-то сравнивает его с горкой своего детства.

— А Челябинске есть чистый снег? Только, когда он падает. А потом тут же меняет цвет на свойственный нашему городу серый, — сетует Лариса Омельчук-Белевцева.

— Я свою горку в детстве могла полизать, такой чистый был снег! Жаль наших деток, — заключает с печалью Людмила Коровина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06