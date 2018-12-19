В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк

19 Дек. 04:21 2018-12-19T04:45:06+03:00

Люди боятся пить эту жидкость и опасаются в ней купаться

Изменить размер текста: A A

Жительница Магнитогорска Светлана Корюкина просит чиновников пусть ее искупаться. В паблике «Черное & Белое Магнитогорск» женщина рассказала, что уже забыла, как выглядит чистая вода. Который день из кранов в ее доме по улице Пушкина, 26/1 течет коричневая жидкость.

— Пригласите помыться в прозрачной воде! И посуду помыть, — взывает ко власть имущим Светлана.

Одни горожане советует даме отнестись к ситуации с юмором:

— Чай напоминает, хорошая вода, вам везет!

— Кому с шампанским ванну, а кому и с коньяком!

Осадок на стенках чайника. Фото: Светлдана Калинина.

Другие признаются, что и сами устали ждать чистой воды. На Пушкина, 28 и 36 вода из кранов идет с песком. На Лесной, 12а, на Маяковского, 48, на Пушкина, 30 — такая же ржавая.

— Всех чиновников уволить надо, раз не хотят проблему решать. Почему люди за такую воду платить должны, как будто она из лужи, — возмущается Татьяна Ямпольская.

Осадок в ванной. Фото: Василий Бойченко.

— Я 14 лет назад по этой причине продала отличную квартиру на Чкалова. Невозможно было добиться правды и жить там с детьми не реально. До сих пор ничего не поменялось! — признается Алиса Чкалова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06