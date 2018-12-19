2018-12-19T04:45:06+03:00
Общество

В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк

Люди боятся пить эту жидкость и опасаются в ней купаться
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Светлана Корюкина.Фото: Светлана Корюкина.
Изменить размер текста:

Жительница Магнитогорска Светлана Корюкина просит чиновников пусть ее искупаться. В паблике «Черное & Белое Магнитогорск» женщина рассказала, что уже забыла, как выглядит чистая вода. Который день из кранов в ее доме по улице Пушкина, 26/1 течет коричневая жидкость.

— Пригласите помыться в прозрачной воде! И посуду помыть, — взывает ко власть имущим Светлана.

Одни горожане советует даме отнестись к ситуации с юмором:

— Чай напоминает, хорошая вода, вам везет!

— Кому с шампанским ванну, а кому и с коньяком!

Осадок на стенках чайника. Фото: Светлдана Калинина.

Осадок на стенках чайника. Фото: Светлдана Калинина.

Другие признаются, что и сами устали ждать чистой воды. На Пушкина, 28 и 36 вода из кранов идет с песком. На Лесной, 12а, на Маяковского, 48, на Пушкина, 30 — такая же ржавая.

— Всех чиновников уволить надо, раз не хотят проблему решать. Почему люди за такую воду платить должны, как будто она из лужи, — возмущается Татьяна Ямпольская.

Осадок в ванной. Фото: Василий Бойченко.

Осадок в ванной. Фото: Василий Бойченко.

— Я 14 лет назад по этой причине продала отличную квартиру на Чкалова. Невозможно было добиться правды и жить там с детьми не реально. До сих пор ничего не поменялось! — признается Алиса Чкалова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магнитогорцы обнаружили смертельно-опасный люк возле детского сада
В Челябинске елочные базары провоцируют аварии на дорогах
В Челябинской области продают эксклюзивную «каричнивую норквую шубку с кучочкав»
В Челябинской области у новогодних подарков глаза на лоб полезли
В Челябинске пенсионер спилил забор вдоль дороги, чтобы было удобнее ходить
На новой «зебре» в Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода
Прокуратура вступилась за жителей Паркового, у которых отключили лифты
Житель Челябинска пожаловался, что ему продали пылесос, который по акции должны были подарить
Прокуратура наказала магнитогорскую птицефабрику за куриный помет
Из окна горящей квартиры пожарные вызволили мать с ребенком в Челябинске
«Уральская молния» приглашает студентов покататься на коньках за полцены
Жители Челябинска смогут общаться в социальных сетях при помощи силы мысли
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Челябинской области вынесли приговор чиновнику, помогавшему обналичить маткапитал
В недостроенном метро Челябинска может случиться техногенная авария
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса