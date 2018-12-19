Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
Ночью 17 декабря инспекторы ДПС в Челябинске остановили иномарку. За рулем был молодой парень. С документами все в порядке, но не смог ответить на вопрос, почему у него салон забит пиротехникой. Сотрудники решили задержать водителя.
Утром участковому из Курчатовского района Челябинска позвонила предприниматель. Рассказала, что ночью кто-то вскрыл ее машину и вытащил 1420 пиротехнических изделий. Общая цена товара — около 200 000 рублей.
— В отделе полиции она опознала свое имущество. Возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.
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