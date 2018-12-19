Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Маршрутки №17, 48 и 54 раньше ходили только до остановки Улица Скульптора Головницкого. Теперь же машины будут двигаться до перекрестка Бейвеля и Профессора Благих. Об этом сообщили в управлении транспорта Челябинска.
Планируется перенести конечные остановки маршрутов №68 и 96. Неподалеку от новой конечной есть точки общепита, чтобы водители могли пообедать.
Впрочем, сами жителя Паркового к нововведению отнеслись настороженно. Вот что пишут в группе микрорайона в соцсетях:
— 54 и 68 маршрутки практически исчезли. Жаль, потому что было удобно.
— Возле ларьков для водителей всегда валяется мусор и они справляют нужду.
— Сейчас здесь пустырь. Сначала надо стоянку должным образом оборудовать, а потом переносить.
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