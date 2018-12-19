Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную

19 Дек. 05:34 2018-12-19T05:34:14+03:00

Конечную маршруток в Парковом перенесли на новое место. Фото: Андрей АБРАМОВ

Это сделали не только для удобства пассажиров, но и водителей

Изменить размер текста: A A

Маршрутки №17, 48 и 54 раньше ходили только до остановки Улица Скульптора Головницкого. Теперь же машины будут двигаться до перекрестка Бейвеля и Профессора Благих. Об этом сообщили в управлении транспорта Челябинска.

Планируется перенести конечные остановки маршрутов №68 и 96. Неподалеку от новой конечной есть точки общепита, чтобы водители могли пообедать.

Впрочем, сами жителя Паркового к нововведению отнеслись настороженно. Вот что пишут в группе микрорайона в соцсетях:

— 54 и 68 маршрутки практически исчезли. Жаль, потому что было удобно.

— Возле ларьков для водителей всегда валяется мусор и они справляют нужду.

— Сейчас здесь пустырь. Сначала надо стоянку должным образом оборудовать, а потом переносить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06