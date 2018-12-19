Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Историей в соцсетях поделился житель Магнитогорска Валерий. 16 декабря он отправился в крупный супермаркет. Рассказал, что купил бутылку рябины на коньяке — в подарок матери, кружку и банку огурцов. Но на крыльце магазина подскользнулся и весь пакет вдребезги.
Отряхнувшись, раздосадованный покупатель побрел к стойке администратора.
— Я попросил вернуть мне деньги за покупку — 150 рублей. Но она отказалась. Я оставил отзыв в книге жалоб и ушел. Обидно: кружка была идеальная, маму хотел порадовать... Больше туда не пойду и вы не ходите, а то можете ногу сломать.
История в соцсетях и запись в книге жалоб возымели действо. Через день Валерию позвонили из магазина — пригласили прийти. Выдали точно такой же набор товаров и принесли извинения.
— Валера с кружкой и мама с подарком! — радуются пользователи в комментариях.
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