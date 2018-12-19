2018-12-19T07:23:00+03:00
Общество

Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар

Через день магазин признал, что скользкий пол - его вина и принес извинения
Андрей АБРАМОВ
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Толи пост в соцсетях, толи запись в книге жалоб возымели эффект. Фото: Влад КОМЯКОВТоли пост в соцсетях, толи запись в книге жалоб возымели эффект. Фото: Влад КОМЯКОВ
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Историей в соцсетях поделился житель Магнитогорска Валерий. 16 декабря он отправился в крупный супермаркет. Рассказал, что купил бутылку рябины на коньяке — в подарок матери, кружку и банку огурцов. Но на крыльце магазина подскользнулся и весь пакет вдребезги.

Отряхнувшись, раздосадованный покупатель побрел к стойке администратора.

— Я попросил вернуть мне деньги за покупку — 150 рублей. Но она отказалась. Я оставил отзыв в книге жалоб и ушел. Обидно: кружка была идеальная, маму хотел порадовать... Больше туда не пойду и вы не ходите, а то можете ногу сломать.

История в соцсетях и запись в книге жалоб возымели действо. Через день Валерию позвонили из магазина — пригласили прийти. Выдали точно такой же набор товаров и принесли извинения.

— Валера с кружкой и мама с подарком! — радуются пользователи в комментариях.

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