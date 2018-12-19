В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя

19 Дек. 07:35 2018-12-19T07:35:44+03:00

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Жуткие кадры аварии выложило ГИБДД Челябинской области. На трассе в Уйском районе водитель кроссовера Tiguan выскочил на встречку. Здесь он влетел в капот отечественной «пятерке».

Легковушку разорвало на части. Большая машина вылетела в кювет — у нее слетел весь металл с переда корпуса и вывернулись колеса. Обоим водителям было 46 лет.

— Оба скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаем все обстоятельства происшествия, — рассказали в ГИБДД Челябинской области.

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