В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Жуткие кадры аварии выложило ГИБДД Челябинской области. На трассе в Уйском районе водитель кроссовера Tiguan выскочил на встречку. Здесь он влетел в капот отечественной «пятерке».
Легковушку разорвало на части. Большая машина вылетела в кювет — у нее слетел весь металл с переда корпуса и вывернулись колеса. Обоим водителям было 46 лет.
— Оба скончались на месте происшествия. Сейчас устанавливаем все обстоятельства происшествия, — рассказали в ГИБДД Челябинской области.
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