В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В сквере Ветеран в Копейске стоит памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Гранитная арка на которой подвешен небольшой колокол. Его-то и утащили неизвестные.
— Мне позвонили знакомые и рассказали, что с памятника пропал колокол. Выехал на место и был неприятно удивлен подтверждением этого факта. Никогда не верил, что люди способны проявить вандализм в отношении тех, кто ценою собственных жизней спасал человечество, — рассказал председатель копейской организации «Союз Чернобыль России» Сергей Гоман.
Если вы что-то знаете о происшествии, можно позвонить в полицию 02 или Сергею Гоману 8 (951) 779-98-34
— Медный колокол был одним из центральных элементом памятника. Звон до Бога и призыв к покаянию, вот что он символизирует. Просьба ко всем, кто знает о нахождении колокола или обладает какой-либо информацией, сообщить мне по телефону, — отмечает общественник.
— Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут розыск лица, причастного к пропаже колокола, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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