Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
Авария произошла утром 19 декабря. В районе Каслинского рынка в Челябинске на светофоре стоял трамвай №19. На поворот пошел грузовик и массивным прицепом зацепил кабину водителя. У трамвая помят корпус и разбилось боковое окно у машиниста.
— Пострадавших нет. Разъехались по расписке, — сообщили в группе VK «Челябинский транспорт», где сидят сотрудники общественного транспорта.
После завершения рейса трамвай очевидно пойдет в депо, чтобы подлатать кабину.
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