Грузовик въехал в трамвай в Челябинске

19 Дек. 08:44 2018-12-19T08:44:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром 19 декабря. В районе Каслинского рынка в Челябинске на светофоре стоял трамвай №19. На поворот пошел грузовик и массивным прицепом зацепил кабину водителя. У трамвая помят корпус и разбилось боковое окно у машиниста.

— Пострадавших нет. Разъехались по расписке, — сообщили в группе VK «Челябинский транспорт», где сидят сотрудники общественного транспорта.

После завершения рейса трамвай очевидно пойдет в депо, чтобы подлатать кабину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06