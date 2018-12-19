2018-12-19T09:08:30+03:00
Общество

На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки

Также сделают алгоритм действий для тех, кто не знает куда обращаться
Андрей АБРАМОВ
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Условия ожидания на штрафстоянке обещали улучшить. Фото: общественная палата Челябинской областиУсловия ожидания на штрафстоянке обещали улучшить. Фото: общественная палата Челябинской области
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В этом году штрафстоянка в Челябинске переехала на новое место практически в самом центре города. Вроде бы удобно, но жалоб на нее как будто стало больше. Люди проводили несколько часов в очереди, стоя посреди ангара с грязными скамейками. Проблемы штрафстоянки обсудил в общественной палате Челябинской области. К дискуссии присоединились депутаты, полицейский, Роспотребнадзор и сами стоянщики.

— Необходимо решить ряд проблем. Разместить на объекте график работы, четкий и понятный алгоритм действий, чтобы люди понимали, в какие кабинеты обращаться, телефоны ведомств, куда они могут пожаловаться. Нужно установить дополнительные скамьи, чтобы места хватило всем и решить вопрос с доступом к санузлу. Люди, которые сюда приходят за своими авто, в первую очередь, граждане, а потом уже нарушители ПДД, — говорит зампредседателя ОП Николай Дейнеко.

Представитель штрафстоянки пообещали пойти на встречу: исполнить наказ общетвенников и даже поставить кулер с водой.

За год в Челябинске было эвакуировано 27 тысяч автомобилей. За эвакуацию нужно заплатить 1 900 руб.

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