В Челябинске умер пассажир троллейбуса

19 Дек. 09:19 2018-12-19T09:46:49+03:00

Медики приехали быстро, но помочь уже не смогли

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Инцидент случился в троллейбусе №14 18 декабря. Когда он подъезжал к остановке "Ул. Молодогвардейцев" на Комсомольском проспекте, кондуктор забила тревогу. Один из пассажиров в салоне упал на пол.

Вызвали "скорую". Медики примчались быстро, но сделать ничего не смогли. По словам очевидцев, погибший был пенсионного возраста.

Медэксперты вынесут заключение о причинах смерти и сообщат в органы, которые в случае чего готовы подключиться к расследованию.

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