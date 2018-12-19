В Челябинске умер пассажир троллейбуса
Медики приехали быстро, но помочь уже не смогли
В челябинском троллейбусе умер пассажир. Фото: Олег ЗОЛОТО
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Инцидент случился в троллейбусе №14 18 декабря. Когда он подъезжал к остановке "Ул. Молодогвардейцев" на Комсомольском проспекте, кондуктор забила тревогу. Один из пассажиров в салоне упал на пол.
Вызвали "скорую". Медики примчались быстро, но сделать ничего не смогли. По словам очевидцев, погибший был пенсионного возраста.
Медэксперты вынесут заключение о причинах смерти и сообщат в органы, которые в случае чего готовы подключиться к расследованию.
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