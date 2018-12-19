Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В дежурную часть Центрального райотдела полиции Челябинска позвонили трое автовладельцев. Ночью у них вытащили аккумуляторы из машин. Отыскать батареи удалось по горячим следам.
Прочесывая место преступлений на следующее утро, оперативники увидели, как парень достает из сугроба аккумуляторные батареи. Совпадение более чем случайное.
— Мужчина сознался полицейскими в совершении краж и указал место, где спрятал еще один аккумулятор. Он рассказал, что собирался сдать их в пункт приема металла. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело за кражу. Подозреваемому грозит до двух лет колонии. Сейчас он под подпиской, — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска.
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