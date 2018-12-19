2018-12-19T10:57:06+03:00
Общество

Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль

После этого он сам пригнал машину на продажу в счет долга
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Алексей ФокинФото: Алексей Фокин
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Несколько месяцев вахтовик Юрий из Челябинска обманывал судебных приставов. На нем висел долг 350 тысяч рублей по кредиту, который он брал под залог своего Ford Focus. Когда банк попросил приставов арестовать машину, те позвонили должнику, но тот отнекивался якобы сдал машину в утиль.

Тогда приставы попросили коллег из ГИБДД о помощи: посмотреть по дорожным камерам, не засветилось ли где искомое авто. Оказалось, что машина вполне себе целая и вовсю колесит по Челябинску.

— Должнику аргументированно объяснили, что озвученная им ранее версия — ложь, и следующее действие приставов будет заключаться в задержании автомобиля, дальнейшем аресте и изъятии. После чего к накопленному долгу может прибавиться стоимость услуг эвакуатора и хранения, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Слова приставов наконец-то дошли до сознания должника: он сам пригнал автомобиль к отделу и подписал все документы. Машину отдали банку. Ее продадут с аукциона, а вырученными средствами закроют долг.

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