В недостроенном метро Челябинска может случиться техногенная авария

19 Дек. 12:50 2018-12-19T12:51:58+03:00

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На одной из станций так и не построенного метро в Челябинска может произойти техногенная авария. Об этом рассказал бывший министр общественной безопасности региона Евгений Савченко. Известно, что из-за недостатка финансирования, станции давно не строятся, а туннели не прокладываются. Однако каждый год бюджет тратит более 200 млн рублей на поддержание построенной инфраструктуры.

— В основном выполняются обслуживающие процессы — водоотлив, проветривание, очистка дренажных канав и водосборников, поддержания в рабочем порядке оборудования. Иные работы не проводятся, из-за отсутствия средств, которых надо не менее 16 млрд рублей в ценах 2013 года. Хотя есть острая необходимость на одной из станций (в силу ряда причин не конкретизирую) приступить к возведению обратного свода, во избежание техногенной аварии, — написал Савченко на лоичной странице в соцсетях.

Также бывший министр предложил использовать метростроевское оборудование для строительства подземных парковок в Челябинске, поскольку в городе имеются проблемы с наличием места для машин.

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