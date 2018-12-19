2018-12-19T13:41:00+03:00
Происшествия

В Челябинской области вынесли приговор чиновнику, помогавшему обналичить маткапитал

На его совести также махинации с квадратными метрами
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Чтобы красть маткапитал, местную школу, хотя и бывшую, перевели в статус жилых зданий.Чтобы красть маткапитал, местную школу, хотя и бывшую, перевели в статус жилых зданий.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Бывший глава сельского поселения в Нязепетровском районе получил условный срок за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Пять лет назад он незаконно передал две муниципальных квартиры третьим лицам, у которых не было права на получение жилья. Ущерб государству составил 670 тыс. рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

А в 2015 году чиновник незаконно перевел нежилое здание бывшей школы в поселке Беляево в статус жилого многоквартирного дома. По документам он выделил в нем 11 квартир. Все они были непригодными для проживания, но их использовали для незаконного обналичивания средств материнского капитала.

Чиновника осудили на 4 года и 7 месяцев лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти. Еще он должен возместить государству материальный ущерб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы
LADA подешевела на 19%!
«Решал вопросы» за деньги: на Южном Урале экс-полицейского осудили за мошенничество
Магнитогорцы обнаружили смертельно опасный люк возле детского сада
В Челябинске елочные базары провоцируют аварии на дорогах
В Челябинской области продают эксклюзивную «каричнивую норквую шубку с кучочкав»
В Челябинской области у новогодних подарков глаза на лоб полезли
В Челябинске пенсионер спилил забор вдоль дороги, чтобы было удобнее ходить
На новой «зебре» в Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода
Прокуратура вступилась за жителей Паркового, у которых отключили лифты
Житель Челябинска пожаловался, что ему продали пылесос, который по акции должны были подарить
Прокуратура наказала магнитогорскую птицефабрику за куриный помет
Из окна горящей квартиры пожарные вызволили мать с ребенком в Челябинске
«Уральская молния» приглашает студентов покататься на коньках за полцены
Жители Челябинска смогут общаться в социальных сетях при помощи силы мысли
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В недостроенном метро Челябинска может случиться техногенная авария
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса