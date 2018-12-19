В Челябинской области вынесли приговор чиновнику, помогавшему обналичить маткапитал

19 Дек. 12:55 2018-12-19T13:41:00+03:00

Чтобы красть маткапитал, местную школу, хотя и бывшую, перевели в статус жилых зданий. Фото: Анастасия Осипова

На его совести также махинации с квадратными метрами

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Бывший глава сельского поселения в Нязепетровском районе получил условный срок за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Пять лет назад он незаконно передал две муниципальных квартиры третьим лицам, у которых не было права на получение жилья. Ущерб государству составил 670 тыс. рублей, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

А в 2015 году чиновник незаконно перевел нежилое здание бывшей школы в поселке Беляево в статус жилого многоквартирного дома. По документам он выделил в нем 11 квартир. Все они были непригодными для проживания, но их использовали для незаконного обналичивания средств материнского капитала.

Чиновника осудили на 4 года и 7 месяцев лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти. Еще он должен возместить государству материальный ущерб.

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