Жители Челябинска смогут общаться в социальных сетях при помощи силы мысли

19 Дек. 14:16 2018-12-19T14:16:00+03:00

Для этого им раздадут специальную гарнитуру

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Ученые из Москвы разработали гарнитуру нового поколения «НейроЧат», которая позволяет общаться при помощи силы мысли. В четверг, 20 декабря, ее презентуют челябинцам в городской больнице № 1, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Выбор площадки для презентации не случаен. В первую очередь, гарнитура предназначена для пациентов переживших инсульт, черепно-мозговые и спинальные травмы, с рассеянным склерозом, иногда с ДЦП. Если у человека сохранен интеллект и он умеет читать, то при помощи «НейроЧата» научится отправлять сообщения другим людям. Это поможет прикованным к инвалидному креслу расширить круг общения и найти новых друзей.

Чтобы пользоваться «НейроЧатом», нужен компьютер с особым программным обеспечением и гарнитура с компактным электроэнцефалографом. Составлять тексты, используя силу мысли, легко: пациенту достаточно сконцентрировать взгляд на нужной букве.

Уникальная техника будет передана больницам и пациентам.

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