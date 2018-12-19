«Уральская молния» приглашает студентов покататься на коньках за полцены

19 Дек. 14:18 2018-12-19T14:18:36+03:00

Новогодняя акция в Челябинске продлится с 24 по 29 декабря

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Вечерний сеанс массового катания с 22.00 до 23.30 в ледовом дворце становится все более популярным. Чтобы привлечь все больше молодежи, в «Уральской молнии» решили запустить новогоднюю акцию.

С 24 по 29 декабря на вечерний сеанс массового катания любой студент может пройти за половину стоимости билета. Вместо 250 — 125 рублей. Нужно лишь предъявить студенческий билет. Прокат коньков стоит еще 100 рублей.

Кстати, с 24 по 28 декабря в ледовом дворце на дневном сеансе (с 13.00 до 14.30) пройдут новогодние массовые катания. Гостей «Уральской молнии» будут встречать Снегурочка и Дед Мороз. На самом катке будет красоваться новогодняя елка.