2018-12-19T14:55:12+03:00
Происшествия

Из окна горящей квартиры пожарные вызволили мать с ребенком в Челябинске

Погорельцы отравились угарным газом
Андрей АБРАМОВ
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиФото: ГУ МЧС по Челябинской области
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Сразу несколько человек в течение короткого времени набрали дежурному пожарных днем 19 декабря. Во одном из дворов на Косарева в Челябинске горела квартира на четвертом этаже. Пожарные расчеты отправились на место.

К тому времени из окон уже валил чернющий дым и высовывались женщина с ребенком, умоляя спасти их. По прибытии, пожарные развернули лестницу и сняли их. Затем помогли эвакуироваться остальным жильцам подъезда.

— В очаг пожара, расположенный в большой комнате квартиры, был подан ствол на тушение. Горели вещи и мебель. Через 20 минут после прибытия первых подразделений была объявлена ликвидация открытого горения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Причину пожара предстоит установить. Пострадавшие женщина и шестилетний ребенок отравились угарным газом. Их положили в больницу.

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