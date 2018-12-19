Прокуратура наказала магнитогорскую птицефабрику за куриный помет

19 Дек. 14:54 2018-12-19T14:54:43+03:00

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На местный птицеводческий комплекс в прокуратуру пожаловались горожане. В ноябре и декабре этого года предприятие вывозило птичий помет на поля в окрестностях города, в том числе и во время смога. Дышать в городе стало невозможно. Едкий запах доносился до жилых домов.

Проверка надзорного ведомства показала, что птицефабрика нарушили санитарное законодательство.

— Свежий куриный помет, который относится к отходам III класса опасности, регулярно разбрасывали на землях сельхозназначения, принадлежащих комплексу. В результате в воздух неконтролируемо выделялись метан, метанол, гидроксиметилбензол и диметилсульфид. При этом разрешения на выбросы не приятие не имело., — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Директора птиводческого комплекса обязали устранить нарушения. На птицефабрику завели 2 дела: за несоблюдение экологических требований и нарушение правил карантина животных.

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