2018-12-19T15:11:06+03:00
Общество

Житель Челябинска пожаловался, что ему продали пылесос, который по акции должны были подарить

Теперь антимонопольная оштрафует продавцов
Андрей АБРАМОВ
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Та самая реклама. Фото предоставлено УФАС по Челябинской областиТа самая реклама. Фото предоставлено УФАС по Челябинской области
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Житель Челябинска пожаловался в УФАС на рекламу в магазине бытовой технике. Он увидел объявление, что при покупке стиральной машины китайского производителя, в подарок дают пылесос. Акция привлекла мужчину и он совершил покупку. А когда ему выдали чек пришел в недоумение: цена разделилась на стиралку и пылесос.

Фактически челябинец не переплатил: цена соответствовала той, что указана в торговом зале за машинку. Но формально по документам купил именно две вещи. Поэтому покупатель и пожаловался в антимонопольную службу. Там постановили: реклама действительно вводит в заблуждение.

— Предприниматель, который проводил эту акцию в магазине, будет оштрафован, — рассказали в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

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