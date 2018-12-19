Прокуратура вступилась за жителей Паркового, у которых отключили лифты
Сразу 20 лифтов обрубили коммунальщики в микрорайоне Парковый Челябинска. Жертвой разборок управляющей компании и лифтеров стали жители домов по улицам Габдуллы Тукая и Бейвеля. УК не заплатила подрядчику за обслуживание лифтов и те просто отключили их. В ситуацию вмешалась прокуратура.
«Управляйка» оправдывается, что жильцы неисправно оплачивают коммуналку. Поэтому они и накопили долг перед обслуживающей лифты организацией. Впрочем, по закону это исключительно проблемы управляющей компании. Раз взялись обслуживать дом, то нужно делать это несмотря на неплательщиков.
— Прокуратура потребовала от директора управляющей компании незамедлительно восстановить лифты. Пока подключили два дома. Ситуация находится на постоянном контроле, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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