На новой «зебре» в Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода

19 Дек. 16:40 2018-12-19T16:40:48+03:00

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Утром 19 декабря на границе Аргаяшского и Сосновского районов сбили человека. Было еще темно. 58-летний пешеход шел по «зебре» без светофора, когда его сбила Infiniti QX70. За рулем кроссовера был 27-летний парень.

Пешеход умер до приезда скорой. Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. Известно, что долгое время на этом месте не было оборудованного перехода, но не так давно установили множество знаков и поставили мигающий сигнал.

— Призываем быть внимательными при переходе проезжей части. Помните, что пешеходный переход — это не гарантия безопасности, а лишь место, обозначенное для перехода проезжей части. В темное время суток используйте светоотражающие элементы в одежде, — напомнили в ГИБДД Челябинской области.

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