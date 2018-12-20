В Челябинской области продают эксклюзивную «каричнивую норквую шубку с кучочкав»

СЕГОДНЯ 04:46 2018-12-20T15:32:03+03:00

Объявление девушки претендует на звание самого безграмотного в истории соцсетей

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Не секрет, что многие пользователи соцсетей в Челябинской области не блещут грамотностью. Но пост, который мы прочитали в группе бесплатных объявлений, пожалуй, бьет все рекорды.

— Продам. Норквую шубку ниже кален с кучочкав каричнивую цветам ценой договоримся прошу зание 20 тысяч там договоримся званите, — написала Амина в группе «Продам Куплю Отдам Объявления Миасс» в VK (орфография и пунктуация автора сохранены).

Из-за огромного количества ошибок с трудом можно понять, что хотел сказать автор. Что такое «с кучочкав»? Никогда про такие шубы не слышали. Вероятно, эксклюзив! Перечитав опубликованное сообщение, девушка тоже поняла, что допустила ошибку.

Фото: vk.com/board.buy.sell

— Верней скусочкав чють не правильно написала, — поправила она сама себя в комментариях к посту.

Для тех, кто снова не понял, поясняем: шубка не цельная, а скроена из кусочков меха. Естественно, подписчики группы обсмеяли безграмотное объявление и послали его автору картинку со словарем. Но девушка нисколько не обиделась.

— Чють маленько не правильно написала. Когда у видела самой стала смешно, — оправдалась владелица норковой шубки.

А, быть может, это такой способ привлечь внимание к своему объявлению? Маркетинговый ход, так сказать.

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