2018-12-20T08:30:51+03:00
Общество

В Челябинске елочные базары провоцируют аварии на дорогах

Горожане жалуются в ГИБДД
Ирина КАРЕЛИНА
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Из-за елочных базаров вдоль дорог водители и пешеходы не видят друг другаИз-за елочных базаров вдоль дорог водители и пешеходы не видят друг другаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Наваленные горами возле дорог елки и сосны закрывают обзор пешеходам и водителям. Об этом написала женщина в группу «Типичный Челябинск» в VK. До этого она обращалась в ГИБДД, но там к ее словам не отнеслись серьезно.

— Думаю, не только меня тревожит эта ситуация. На перекрестках елочные базары закрывают видимость и для водителей, и для пешеходов! Пока беда не случится, они так стоять и будут, — анонимно рассказала группе челябинка.

Многие горожане поддержали женщину: и пешеходы, и водители.

— Согласна на все сто! Приходится выбегать на дорогу, чтобы помахать маршрутке. Потому что из-за этих елок водитель не видит людей на остановке и не тормозит, — написала в комментариях к посту Ольга Марьянова.

— Я так уже двоих чуть не сбил! Вообще не видно пешеходов из-за этих елок. А если ребенок выбежит — посадят меня, а не того, кто елки эти поставил! — прокомментировал Алексей Горбунов.

Как пояснили газете "Комсомольская правда правда" - Челябинск" в отлении пропаганды ГИБДД УВД города Челябинска, с начала этой недели полиция провела 16 проверок на елочных базарах, в том числе четыре с администрацией города. Составлено девять протоколов за нарушения в треугольнике видимости (это зона обзора для участников дорожного движения - ред.). Нарушителям - физическим лицам - грозит 5-тысячный штраф. Такие рейды сейчас проводятся ежедневно.

НА ЗАМЕТКУ

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(351)256-29-80

(351)256-06-06

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