В Челябинской области у новогодних подарков глаза на лоб полезли

СЕГОДНЯ 03:00 2018-12-20T03:00:13+03:00

Перед праздником продавцы вывалили на витрины всю некондицию: авось, кто-то купит

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Одна из главных забот в конце декабря — новогодние подарки. Жительница Челябинской области Татьяна Тимошина отправилась за ними в торговый центр и увидела странные экспонаты.

— Вот такие ангелочки продаются в fix prace! Глазки — загляденье! — иронизирует женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск», где она выложила фото своей находки.

Подсвечниками и статуэтками в виде ангелочков (а в данном случае это два в одном) принято украшать новогодний и рождественский интерьер. Правда, вряд ли данные фигурки можно считать украшением. Стоят они 50 рублей. Но тут и за бесплатно подумаешь: «А надо ли?»

— Пьяные что ли разрисовывали? — удивилась в комментариях к посту Наталья Ильясова.

— Это у ангелов глазки на лоб полезли от нашей земной жизни, — написала Наталья Каминская.

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