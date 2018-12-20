В Челябинской области у новогодних подарков глаза на лоб полезли
Одна из главных забот в конце декабря — новогодние подарки. Жительница Челябинской области Татьяна Тимошина отправилась за ними в торговый центр и увидела странные экспонаты.
— Вот такие ангелочки продаются в fix prace! Глазки — загляденье! — иронизирует женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск», где она выложила фото своей находки.
Подсвечниками и статуэтками в виде ангелочков (а в данном случае это два в одном) принято украшать новогодний и рождественский интерьер. Правда, вряд ли данные фигурки можно считать украшением. Стоят они 50 рублей. Но тут и за бесплатно подумаешь: «А надо ли?»
— Пьяные что ли разрисовывали? — удивилась в комментариях к посту Наталья Ильясова.
— Это у ангелов глазки на лоб полезли от нашей земной жизни, — написала Наталья Каминская.
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