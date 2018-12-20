Магнитогорцы обнаружили смертельно опасный люк возле детского сада

СЕГОДНЯ 06:04 2018-12-20T06:50:02+03:00

В него может провалиться ребенок

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Фото опасного для жизни колодца опубликовали в социальных сетях жители города. Они заметили открытый люк в переулке Сиреневый в нескольких шагах от входа в дошкольное учреждение.

- Люк открыт уже полгода. Рядом находится детский сад №67, - пишет автор снимка.

Не исключено, что чугунную крышку похитили «собиратели металлолома».

Однако, магнитогорцев тревожит, что ничем неогороженный колодец может стать причиной трагедии.

«А если ребенок побежит - не заметит и провалится» - волнуются местные жители.

Они надеются, что на фото открытого люка обратят внимание коммунальные службы и незамедлительно примут меры.

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