2018-12-20T07:18:23+03:00
Происшествия

«Решал вопросы» за деньги: на Южном Урале экс-полицейского осудили за мошенничество

Он "кормил" клиентов обещаниями приостановить расследование
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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По данным прокуратуры, обвиняемый присвоил деньги местного жителя. Полицейский заведомо зная, что не располагает такими полномочиями, пообещал мужчине решить вопрос с отказом в возбуждении уголовного дела. Не бесплатно, конечно, а за 30 тысяч рублей. Получив деньги, оперативник потратил их по своему усмотрению. А про обещания и думать забыл.

Когда по делу клиента началось следствие, «решала» в погонах опять предложил своей жертве «помощь». Бывший полицейский заверил, что может затянуть расследование, дабы не довести дело до суда. Мужчина во второй раз поверил обманщику. Однако денег у него больше не было и он отдал стражу порядка телефон стоимостью более 30 тысяч рублей.

В этот самый момент предприимчивого оперативника задержали сотрудники УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Суд назначил обвиняемому наказание — 2 года лишения свободы условно со штрафом в размере 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Златоуста.

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