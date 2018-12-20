LADA подешевела на 19%!

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-20T07:47:12+03:00

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До наступления нового 2019 года остаются всего считанные дни. Вокруг царит праздничная атмосфера: мерцающие гирлянды, новогодние ярмарки, все спешат порадовать своих близких яркими подарками. Автоцентр «САТУРН» LADA тоже поздравляет Вас с наступающим Новым Годом и дарит своим покупателям невероятно щедрые предложения на покупку нового автомобиля в декабре. Выгода на автомобили LADA достигает до -19%*(включая скидки по программе «трейд-ин» или при покупке автомобиля в кредит, а также дополнительные скидки от компании).

Но это еще не все сюрпризы и приятные новости от компании САТУРН. Для того, чтобы Вы уже сейчас могли ощутить предновогоднее настроение, компания САТУРН дает возможность** каждому, кто купил автомобиль с 1 по 26 декабря, провести Рождественские каникулы в Москве всей семьей. Если вы планировали приобретение нового автомобиля, то лучшего момента просто не придумать! Торопитесь, до конца акции осталось совсем немного! Успейте порадовать себя покупкой нового автомобиля LADA на самых выгодных условиях года.

АВТОЦЕНТРЫ LADA Компании САТУРН:

— ул. Блюхера, 123 А

— Свердловский тр., 7/2

Единый номер телефона: +7 (351) 2-555-700.

Сайт: saturn-2.lada.ru

* Выгода предоставляется на автомобиль LADA Vesta CNG, складывается из скидки по программе «ЭкоГаз» 115 000 рублей и выгоды по программе кредитования «Лада Финанс» в размере 40 000 рублей.

** 27 декабря среди участников, купивших новые автомобили LADA в период с 1 по 26 декабря, мы определим одного победителя случайным образом и вручим сертификат на сумму 60 000 руб. от компании PEGAS TOURISTIK. Предложение не является офертой, подробные условия акции у специалистов автоцентра: 7 (351) 2-555-700

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