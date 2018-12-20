Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-20T08:16:50+03:00

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Вечером 19 декабря сотрудники одного из магнитогорских супермаркетов недосчитались товара в колбасном отделе. Оказалось, что нечистая на руку покупательница умудрилась похитить с прилавка более 20 палок копченой колбасы. Причем ни охранники, ни продавцы этого не заметили. Спохватились, когда воровки уже и след простыл.

Предполагаемая преступница попала на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. Сейчас ее разыскивает полиция.

— Подозреваемая воспользовалась предпраздничной суетой и совершила кражу в момент, когда в магазине находилось много народа. Размер причиненного ущерба составил более 3 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Магнитогорску.

За кражу колбасы горожанке грозит до двух лет тюрьмы.

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