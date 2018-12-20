2018-12-20T09:05:52+03:00
Общество

В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского

Предположительно, речь идет об афере
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске задержан крупный руководитель полиции. Фото: Олег ЗОЛОТОВ Челябинске задержан крупный руководитель полиции. Фото: Олег ЗОЛОТО
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Известно, что сотрудник работал одним из замов начальника Центрального райотдела полиции Челябинска. Его задержали в ночь с 19 на 20 декабря. По данным СМИ речь идет о мошенничестве.

Оперативники пока не раскрывают ни сумму ущерба, ни подробности дела.

— Преступление выявила служба собственной безопасности. Идет доследственная проверка совместно с сотрудниками следственного комитета. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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