В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Известно, что сотрудник работал одним из замов начальника Центрального райотдела полиции Челябинска. Его задержали в ночь с 19 на 20 декабря. По данным СМИ речь идет о мошенничестве.
Оперативники пока не раскрывают ни сумму ущерба, ни подробности дела.
— Преступление выявила служба собственной безопасности. Идет доследственная проверка совместно с сотрудниками следственного комитета. Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
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