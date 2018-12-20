В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-20T13:41:07+03:00

При столкновении двух легковушек один человек погиб, пять – пострадали

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ДТП с пострадавшими произошло вечером 19 декабря в Чебаркуле. Водитель автомобиля «Тойота Королла» не рассчитал скорость при обгоне и на встречной полосе лоб в лоб столкнулся с «Приорой». После удара машины отбросило в разные стороны.

— Виновник аварии погиб на месте ДТП. Его пассажиры — 41-летняя женщина и 20-летняя девушка - получили травмы. Им потребовалась срочная госпитализация, — сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области.

В отечественной легковушке, кроме водителя, ехали 26-летняя женщина с 3-хлетним ребенком. К счастью, все они получили легкие травмы и будут лечиться в поликлинике.

Полицейские установили, что 49-летний виновник аварии сел за руль, будучи лишенным водительских прав.

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