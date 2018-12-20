2018-12-20T13:41:07+03:00
Происшествия

В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию

При столкновении двух легковушек один человек погиб, пять – пострадали
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба УГИБДД Челябинской областиФото: пресс-служба УГИБДД Челябинской области
Изменить размер текста:

ДТП с пострадавшими произошло вечером 19 декабря в Чебаркуле. Водитель автомобиля «Тойота Королла» не рассчитал скорость при обгоне и на встречной полосе лоб в лоб столкнулся с «Приорой». После удара машины отбросило в разные стороны.

— Виновник аварии погиб на месте ДТП. Его пассажиры — 41-летняя женщина и 20-летняя девушка - получили травмы. Им потребовалась срочная госпитализация, — сообщает пресс-служба УГИБДД Челябинской области.

В отечественной легковушке, кроме водителя, ехали 26-летняя женщина с 3-хлетним ребенком. К счастью, все они получили легкие травмы и будут лечиться в поликлинике.

Полицейские установили, что 49-летний виновник аварии сел за руль, будучи лишенным водительских прав.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав
Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом
Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов
Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы