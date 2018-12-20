2018-12-20T10:00:24+03:00
Звезды

Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны

Мария Худорожкова прошла в финал шоу «ТАНЦЫ»
Ирина КАРЕЛИНА
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Мария Худорожкова. Фото: ТНТМария Худорожкова. Фото: ТНТ
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В эту субботу, 22 декабря, состоится финал шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Лучшей танцовщицей страны может стать наша землячка Мария Худорожкова.

Девушка приехала покорять столицу из Челябинска. Но про родной город не забыла.

— Я хотела бы подарить челябинцам мастер-класс по танцам. Еще есть идея: в случае победы отдать некоторую сумму проекту «Наше место». Он работает с молодежью с ограниченными возможностями. Я и раньше участвовала в этом проекте, танцевала вместе с ребятами, — говорит Мария.

Девушка не раз становилась лидером зрительского голосования и дошла до финала шоу «ТАНЦЫ».

— Самое сложное сейчас — это каждый концерт доказывать, что ты достоин быть на проекте. Что итоги зрительского голосования — это не фальсификация голосов, как некоторые думают. Каждый концерт стараешься доказать, показать, что ты можешь больше. Из-за этого сложно морально и физически, — делится девушка.

Смотрим финал шоу «ТАНЦЫ» и болеем за нашу землячку Марию Худорожкову 22 декабря в 21:00 на ТНТ.

Мария Худорожкова. Фото: ТНТ

Мария Худорожкова. Фото: ТНТ

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