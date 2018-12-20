В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-20T16:35:21+03:00

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Инцидент произошел в Миассе вечером 19 декабря. В кафе, расположенном в центре города, задержали посетителя. Он явился в заведение с гранатой.

В социальных сетях очевидцы событий сообщают, что перепуганные сотрудники кафе позвонили полицию. Вместе со стражами порядка на место происшествия прибыли все экстренные службы города. Участок улицы, где находится кафе, оцепили экипажи ДПС.

Вместе с тем самым посетителем задержали еще одного — его приятеля. Граната была муляжной.

— При них ничего опасного не было. Молодые люди были нетрезвые. За появление в общественном месте в пьяном виде на них составили административные протоколы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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