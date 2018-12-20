Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
Этот хорор в пяти минутах от площади Революции. Здесь можно снимать фильм-катастрофу или ленту о ностальгии по 90-м годам. Речь — о подземке на перекрестке пр. Ленина и ул. Свободы. Разбитые лестничные марши, облупленные стены, потолок, заросший «грибами» плесени. И лотки — с гамашами и носками, нижним бельем.
Активисты «Гражданского патруля» выяснили, что переход со стороны «Детского мира» арендован частным предпринимателем. С жалобой на кошмарное состояние перехода «патруль» обратился в администрацию Челябинска. Бизнесмен по договору обязан содержать тоннель за свой уже 18 лет.
— Подземный переход — место большой проходимости, требует повышенных мер безопасности, потому арендатору отправлено уведомление о необходимости надлежащего содержания и соблюдения требований законодательства, — ответили активистам в городском Комитете по имуществу и земельным отношениям.
Чиновники уточнили, арендатор предоставил планы по замене чугунных решеток ливневой канализации, восстановлению лестниц. Пообещал отремонтировать стены и потолок. работы начнутся в следующем году.
А как быть с переходом на противоположной стороне проспекта Ленина? Он такой же запущенный и страшный.
Одно слово: позор. Фото: группа "Гражданский патруль" vc.com
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