2018-12-20T11:56:40+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018

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Банк УРАЛСИБ стал лауреатом SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2018 — профессиональной премии для лучших представителей частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных отраслей. УРАЛСИБ был награжден в номинации «За эффективное обновление бизнес-модели», награда была вручена Председателю Правления Банка Константину Боброву.

Церемония награждения состоялась 17 декабря на сцене театра Et Cetera. В 2018 году на юбилейной церемонии были подведены итоги десятилетия развития индустрии.

Премия вручается с 2009 года. SPEAR’S Russia Wealth Management Awards проводится в России по аналогии с премией SPEAR’S WMA, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно организует в Лондоне. Организаторы премии в России — журнал SPEAR'S Russia и портал PBWM.ru.

Генеральная лицензия Банка России № 30

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