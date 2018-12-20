2018-12-20T12:28:10+03:00
Спорт

Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф

Челябинский клуб пока занимает восьмую строчку в чемпионате КХЛ
Алексей МИКУШИН
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«Медведи» выдали прекрасную серию, выиграв шесть матчей из семи. А три последние гостевые победы вывели «Трактор» на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. С минимальным счетом на выезде были повержены новосибирская «Сибирь» (2:1, ОТ), нижнекамский «Нефтехимик» (1:0) и нижегородское «Торпедо» (3:2, ОТ).

Напомним, именно восьмерка сильнейших команд получает право по завершении регулярного чемпионата участвовать в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

После 38 туров «Трактор» набирает 39 очков. Ближайшие преследователи «черно-белых» — китайский «Куньлунь» (9 место, 37 очков) и «Нефтехимик» (10 место, 34 очка).

Впереди у челябинцев еще две игры на выезде с лидерами конференции. 21 декабря в Казани «Трактор» сыграет с «Ак Барсом», а 23-го — в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

С 26 декабря «медведи» начнут домашнюю новогоднюю серию из семи матчей поединком с минским «Динамо». 28-го сыграют с «Барысом», 30-го — с клубом «Куньлунь».

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