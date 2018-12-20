2018-12-20T13:18:28+03:00
Спорт

В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов

Товарищеская игра прошла в ледовой арене
Алексей МИКУШИН
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На лед вышли команды «Ветераны «Трактора» и «Друзья Макарова».На лед вышли команды «Ветераны «Трактора» и «Друзья Макарова».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Ветераны «Трактора» и «Друзья Макарова», — в составе двух команд на лед вышли известные в прошлом игроки. Два периода по 15 минут, а перед этим слова благодарности и поздравления от чиновников, спортшколы и хоккейного клуба «Трактора».

— В советские годы очень сложно было пробиться в главную сборную команду страны, но Николай Макаров своим умением, мастерством этого добился, а его знаменитый щелчок считался едва ли не самым мощным в чемпионатах страны, — отметил глава Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Матч ветеранов прошел в ледовой арене «Трактор» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Матч ветеранов прошел в ледовой арене «Трактор»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Друзья Макарова также вспомнили, как Николай Михайлович выводил челябинский «Мечел» в суперлигу, тренировал этот клуб.

— Многие челябинские хоккеисты прошли через школы «Трактора» и «Мечела», мы все знакомы, как говорят, с детства, и сегодня это одна дружная семья, — сказал Николай Макаров.

Николай Макаров провел за «Трактор» 13 сезонов, итого 521 матч. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Николай Макаров провел за «Трактор» 13 сезонов, итого 521 матч.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРАВКА «КП»

Николай Макаров провел за «Трактор» 13 сезонов (521 матч). В сезоне 1976/1977 в составе «Трактора» завоевал «бронзу» чемпионата СССР. В сезоне 1981/1982 установил рекорд результативности для защитников, забив 21 шайбу. После «Трактора» играл за «Йокерит» из Хельсинки и «Металлург». Чемпион мира и Европы.

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