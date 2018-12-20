Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор

20 Дек. 13:38 2018-12-20T13:53:05+03:00

Все время после аварии Никитин провел в СИЗО. Фото: Валентина ВАГАНОВА

После колонии ему запретили два года садиться за руль

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Эту аварию обсуждал весь Челябинск. Утром 20 мая черная BMW X6 на блатных номерах снесла SKODA Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029 на перекрестке ул. Комарова-Салютная. Погиб 36-летний инвалид по слуху. За рулем кроссовера был 23-летний дзюдоист Никита Никитин. 20 декабря ему вынесли приговор: 2 года и 10 месяц колонии-поселения.

После отсидки Никитину нельзя будет два с половиной года водить машину. У парня осталась беременная супруга. Ему пророчили яркое спортивное будущее. За пару часов до аварии Никитин просидел с друзьями в баре всю ночь.

У погибшего — вдова и двое детей. Вместе с родителями они подали многомиллионный иск к виновнику аварии.

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