Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
Эту аварию обсуждал весь Челябинск. Утром 20 мая черная BMW X6 на блатных номерах снесла SKODA Octavia, Lada Vesta и ГАЗ-31029 на перекрестке ул. Комарова-Салютная. Погиб 36-летний инвалид по слуху. За рулем кроссовера был 23-летний дзюдоист Никита Никитин. 20 декабря ему вынесли приговор: 2 года и 10 месяц колонии-поселения.
После отсидки Никитину нельзя будет два с половиной года водить машину. У парня осталась беременная супруга. Ему пророчили яркое спортивное будущее. За пару часов до аварии Никитин просидел с друзьями в баре всю ночь.
У погибшего — вдова и двое детей. Вместе с родителями они подали многомиллионный иск к виновнику аварии.
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