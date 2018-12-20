2018-12-20T16:55:24+03:00
Происшествия

Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом

Полицейские вычислили и задержали вандала
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации КопейскаФото: пресс-служба администрации Копейска
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Медный колокол пропал несколько дней назад из сквера Ветеран в Копейске. Он являлся центральным элементом памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Акт вандализма по отношению к символу человеческой смелости и героизма вызвал волну возмущения на Южном Урале. Благодаря общественному резонансу нашлись свидетели преступления. В местный отдел полиции обратились местные жители, которые вспомнили, что на днях во время прогулки по парку видели мужчину с тяжелой ношей в руках. Очевидцы подробно описали приметы подозрительного человека. Это помогло полицейским вычислить вандала.

Им оказался нигде не работающий житель Копейска. К тому времени, как стражи порядка нагрянули к нему в общежитие, мужчина успел сдать колокол на переплавку.

К счастью, украденный элемент памятника нашли в пункте приема металлолома в целости и сохранности.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Ему грозит арест сроком на три месяца либо 360 часов исправительных работ, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по челябинской области.

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