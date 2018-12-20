2018-12-20T18:08:48+03:00
Общество

В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав

Мужчина предъявил водительское удостоверение родного брата
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области
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Бесправник попался полицейским сегодня 20 декабря. Во время рейда ГИБДД инспекторы остановили маршрутку №39 на улице Братьев Кашириных. Водителя попросили предъявить документы. Каково же было их удивление, когда они увидели на водительских правах фото совсем другого человека.

Оказалось, что удостоверение принадлежит брату маршрутчика. А сам он давно лишен водительских прав. Причем несколько раз, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения, за ДТП с пострадавшими и за то, что оставил место аварии.

Полицейские попросили пассажиров выйти из маршрутки. Микроавтобус отправили на штрафстоянку. Водителя от управления общественным транспортом отстранили. За нарушение ему придется выплатить штраф в 30 тысяч рублей или отсидеть под арестом 15 суток.

— В настоящее время проводится проверка организации, которая обслуживает маршрут №39. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности, — сообщает пресс-служба УГИБДД по Челябинской области.

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Водитель маршрутного автобуса без документов.

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