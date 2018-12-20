Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
Необычные роды приняли врачи челябинской ГКБ №8. Девочка весом 5,9 кг и ростом 57 см появилась на свет 13 декабря. Обычно столько весят дети спустя три месяца после рождения.
Её мама – 35-летняя жительница Челябинска побила все рекорды. По словам врачей в их роддоме такой крупный ребенок родился впервые.
Статистика гласит, что появление новорожденных весом более 5 кг большая редкость – примерно 0, 07 на 1 тысячу родившихся.
Чтобы не навредить маме и малышке, медики сделали роженице кесарево сечение. Богатыршу назвали Сафиной. Состояние обеих пациенток врачи оценивают, как удовлетворительное. На днях маму с дочкой выписали домой.
Это второй ребенок в семье счастливых родителей. Первым стал сын, который весил при рождении 4 кг 350 гр.
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