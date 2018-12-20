Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг

20 Дек. 19:31 2018-12-20T19:33:00+03:00

Такого не ожидали ни родители, ни акушеры

Изменить размер текста: A A

Необычные роды приняли врачи челябинской ГКБ №8. Девочка весом 5,9 кг и ростом 57 см появилась на свет 13 декабря. Обычно столько весят дети спустя три месяца после рождения.

Её мама – 35-летняя жительница Челябинска побила все рекорды. По словам врачей в их роддоме такой крупный ребенок родился впервые.

Статистика гласит, что появление новорожденных весом более 5 кг большая редкость – примерно 0, 07 на 1 тысячу родившихся.

Чтобы не навредить маме и малышке, медики сделали роженице кесарево сечение. Богатыршу назвали Сафиной. Состояние обеих пациенток врачи оценивают, как удовлетворительное. На днях маму с дочкой выписали домой.

Это второй ребенок в семье счастливых родителей. Первым стал сын, который весил при рождении 4 кг 350 гр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.