2018-12-20T19:33:00+03:00
Общество

Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг

Такого не ожидали ни родители, ни акушеры
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Необычные роды приняли врачи челябинской ГКБ №8. Девочка весом 5,9 кг и ростом 57 см появилась на свет 13 декабря. Обычно столько весят дети спустя три месяца после рождения.

Её мама – 35-летняя жительница Челябинска побила все рекорды. По словам врачей в их роддоме такой крупный ребенок родился впервые.

Статистика гласит, что появление новорожденных весом более 5 кг большая редкость – примерно 0, 07 на 1 тысячу родившихся.

Чтобы не навредить маме и малышке, медики сделали роженице кесарево сечение. Богатыршу назвали Сафиной. Состояние обеих пациенток врачи оценивают, как удовлетворительное. На днях маму с дочкой выписали домой.

Это второй ребенок в семье счастливых родителей. Первым стал сын, который весил при рождении 4 кг 350 гр.

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