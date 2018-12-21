2018-12-21T02:17:56+03:00
Общество

В Челябинской области задержали эксгибициониста: мужчина танцевал возле магазина абсолютно голым

Видео очевидца попало в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: кадр из видео Максима ЕгороваФото: кадр из видео Максима Егорова
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Понятно, что прохожие его не смущают. Он же эксгибиционист. Но снег-то, но мороз под минус 20… В соцсетях обсуждают голого танцора. Худой долговязый мужчина без единого предмета одежды отплясывал в городе Миассе Челябинской области. Прямо на ступеньках магазина. Рядом стояли несколько человек. Вероятно, они и вызвали полицию.

Сотрудники полиции взяли «стриптизера» под руки и погрузили в машину. Все это заснял случайный очевидец Максим Егоров из окна своего авто. Он выложил видеозапись в местных группах в VK и назвал ее просто «Эксгибиционист».

— Это не эксгибиционизм, а что-то другое. Те показывают только одно место и получают от этого удовольствие. А этот на видео все показывает, — прокомментировала видео жительница Миасса Варвара Байер.

Морж, нудист, просто закаляется — накидали вариантов горожане.

Однако, правдивее всего следующие версии: либо голый танцор находился в наркотическом опьянении, либо у него и без этого не в порядке с головой.

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