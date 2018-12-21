2018-12-21T04:32:10+03:00
Общество

В Челябинской области на детской площадке стоит вольер с мертвой белкой

Еще недавно в ней скакали пять пушистых зверушек
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Кирилл Морозов.Фото: Кирилл Морозов.
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Возмущенный житель Челябинской области Кирилл Морозов выложил в соцсети снимок клетки с погибшим животным. Фото сделано на детской площадке в поселке Нежный, что под Магнитогорском (ул. Татьяничевой, 298).

— На территории площадки — вольер с белками. Когда-то их там было несколько. Теперь одна, и та лежит мертвая у всех на виду! — написал Кирилл.

По словам местных жителей, еще осенью в вольере жили пять активных белочек. Их не выловили в лесу, а привезли из питомника. Погибли животные явно не от голода. В клетке всегда было много орехов. Да и дети их подкармливали. Может, из-за этого и произошла беда. Кто-то мог дать белкам вместо орехов каких-нибудь сухариков со специями или колбасы. Но это только догадки.

— Если все умерли, то похоже от вирусной инфекции. Надо трупик в ветстанцию отвезти, — прокомментировала фото местная жительница Наиля Исламова.

Владельцев вольера, ответственных за эту ситуацию, пока найти не удалось.

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