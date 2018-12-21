В столовой Магнитогорска за пользование туалетом с пенсионера потребовали 100 рублей

СЕГОДНЯ 04:31 2018-12-21T04:31:18+03:00

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Нет там золотых унитазов и даже бумаги с ароматом ванили. Однако, посетить туалет в обычной столовой Магнитогорска стоит сто рублей. Фото ценника на дверях клозета выложила в соцсети местная жительница.

— Обедали в столовой по Ленина. Мимо проходили бабушка с дедушкой. Спросили у сотрудников, можно ли в туалет сходить. Им сказали: 100 рублей. Это вообще кошмар! — возмутилась в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK Алия Жаксылыкова.

Вот такой прайс висит на туалете в столовой Магнитогорска. Фото: Алия Жаксылыкова

Столовский сортир тут же окрестили одним из самых дорогих в России. Дороже только «исторический туалет» в ГУМе на Красной площади — 150 рублей. Но это самый настоящий музей: гардероб, мраморная отделка и позолоченные держатели для туалетной бумаги, сохранившиеся с давних времен. А в Магнитке такие цены за что?

— Видимо, для отпугивания. Наверное, были посетители, после которых приходилось отмывать туалет. Многие туалеты в заведениях из-за этого закрывают, — прокомментировала подписчица группы Арина Максименко.

Однако, Закон «О защите прав потребителей» запрещает устанавливать плату за пользование туалетом в заведениях общественного питания. Брать деньги нельзя не только с посетителей, которые приобрели еду или напитки в кафе, но и с тех, кто еще не сделал свой выбор и может отказаться от услуг заведения.

Поэтому на магнитогорскую столовую, которая выставила ценник за пользование туалетом «посторонним», можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

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