В Челябинской области детям с температурой приходится стоять в очереди к педиатру

СЕГОДНЯ 04:30 2018-12-21T04:30:22+03:00

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Зима — сезон простуд. У жительницы Магнитогорска Марины Криворучко заболел 12-летний сын. Мальчишка — астматик, из-за чего даже простое ОРЗ он переносит тяжело. Четвертый день сильный кашель и температура 37,2. Но этого оказалось недостаточно, чтобы вызвать врача.

— В поликлинике мне ответили, что вызов не принимают. Мол, приходите с ребенком на прием в кабинет с живой очередью. На мой вопрос, с каких пор такие порядки, ответили, что очень много вызовов, и не хватает врачей, — написала Марина Криворучко в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы разделились во мнениях. Одни поддержали женщину, возмутившись такой ситуации. Другие написали, что в таком-то возрасте можно и самому в поликлинику прийти — ничего страшного. Однако, подобные истории, как оказалось, происходят и с малышами.

— У моего трехгодовалого ребенка два дня температура 38 с лишним. Два дня подряд вызывала врача, но он так и не пришел. Говорят: много вызовов, обращайтесь в Скорую или к платному врачу, — прокомментировала Юлия Шманаева.

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