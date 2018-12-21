2018-12-21T03:04:46+03:00
Общество

«Второе солнце»: жители Челябинска не могут уснуть из-за светящейся рекламы супермаркета

А еще она ослепляет автомобилистов
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Наталья КлимоваФото: Наталья Климова
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— Мне кажется, или торговый комплекс перебрал с рекламой?! Просто второе солнце в наши окна: и днем, и ночью! Бедные водители. Этот экран и их ослепляет. На Метране висела подобная реклама. Ее запретили, именно потому что отвлекает внимание водителей, — написала Наталья Климова в группе «Типичный Челябинск» в VK.

Фото сделано из окна дома 280А по ул. 250 лет Челябинску. Говорят, это еще цветочки. Скоро на новом ТРК «Космос» установят еще два таких светящихся экрана.

— На Роднике такой же «фонарь» повесили. Тоже слепит! Город тонет в этой долбаной рекламе... — прокомментировала подписчица группы Алена Самойлова.

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