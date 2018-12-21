«Второе солнце»: жители Челябинска не могут уснуть из-за светящейся рекламы супермаркета

СЕГОДНЯ 03:04 2018-12-21T03:04:46+03:00

Изменить размер текста: A A

— Мне кажется, или торговый комплекс перебрал с рекламой?! Просто второе солнце в наши окна: и днем, и ночью! Бедные водители. Этот экран и их ослепляет. На Метране висела подобная реклама. Ее запретили, именно потому что отвлекает внимание водителей, — написала Наталья Климова в группе «Типичный Челябинск» в VK.

Фото сделано из окна дома 280А по ул. 250 лет Челябинску. Говорят, это еще цветочки. Скоро на новом ТРК «Космос» установят еще два таких светящихся экрана.

— На Роднике такой же «фонарь» повесили. Тоже слепит! Город тонет в этой долбаной рекламе... — прокомментировала подписчица группы Алена Самойлова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.