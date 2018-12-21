2018-12-21T05:52:28+03:00
Общество

Еще один шкаф, раскрашенный урбанистами в Челябинске, уничтожен вандалами

Общественность потеряла изображение Николы Тесла
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Челябинский урбанист" в социальных сетях.Фото: сообщество "Челябинский урбанист" в социальных сетях.
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Неподалеку от ЮУрГУ неизвестные демонтировали технический ящик, который минувшим летом активисты украсили портретом известного изобретателя Николы Тесла, сообщает сообщество «Челябинский урбанист» VK.

— Шкаф с изображением Теслы, который мы этим летом раскрасили у ЮУрГУ, обнаружен лежащим на складе одной из компаний, которая проводит интернет. Перед проектом росписи, мы получили необходимые разрешения от собственников шкафов и комитета архитектуры. Интересно, что происходит. Программа обновления инфраструктуры? — задаются вопросов авторы проекта.

Рядовые челябинцы возмущены. Они поддерживают негодование урбанистов.

— Столько труда было вложено! Почему ничего никто не ценит?

— Какая потрясающая ненависть, они любить не пробовали?

— Что за ерунда. Почему искусство портят? Аж плакать хочется.

Читатели паблика предполагают, что шкаф демонтировали не со зла. Возможно, хозяин шкафа решил избавиться не от картины, а от ненужной ему коробки.

— Если самой корбки, а не этого артобъекта там не будет совсем, это ведь только хорошо, — пишет Миша Петровский.

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