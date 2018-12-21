С бассейном и лифтом: в Челябинске открыли два новых садика

СЕГОДНЯ 06:18 2018-12-21T06:18:57+03:00

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В Челябинске стало на два детских садика больше. Оба открылись на северо-западе города, где сейчас наблюдается самый большой дефицит с заведениями подобного рода, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

На проспекте Победы, 358В, теперь работает садик «Радуга» на 280 мест. Кстати, садик является структурным подразделением школы №12. Когда-то в здании этого сада квартировали судебные приставы, однако после дорогостоящей реконструкции садик вернули детям. Сегодня в нем 13 групп с отдельным входом и ни одного свободного места.

Второй детский сад — «Пчелка» — распахнул двери в микрорайоне «Ньютон». Садик рассчитан на 230 мест и является структурным подразделением образовательного центра №4. Трехэтажное здание оборудовано лифтом для подъема пищи, в садике есть бассейн и спортивный зал с тренажерами, психологическая гостиная и компьютерный класс.

По словам чиновников, в 2019-2020 годах новые детсады откроются также в микрорайонах «Академ Риверсайд», «Тополиная аллея», «Чурилово». А до 2021-го года система дошкольного образования Челябинска получит 19 новых детсадов.

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