2018-12-21T07:27:33+03:00
Общество

Главный разведчик Челябинской области впервые разбавил рейтинг влияния региональной элиты

Юрий Никитин потеснил в нем чиновников и бизнесменов
Лидия ПЕСКОВА
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС озвучил ли рейтинг влияния представителей региональной элиты по итогам 2018 года, сообщает пресс-служба вуза.

1 место: губернатор Челябинской области Борис Дубровский (8,85 балла). По сравнению с прошлым годом личный рейтинг Дубровского вырос на 0,19 балла. Это связывают с тем, что свои результаты в последние месяцы показали долговременные инициативы губернатора.

2 место: начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области, генерал-майор Юрий Никитин (8,85 балла). Новая персона разбавила рейтинг впервые за много лет. Это связывают с активной борьбой ФСБ против коррупции в регионе.

3 место: председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников (8,45 балла).

4 место: совладелец «Урало-Сибирской металлургической компании», холдинга «Ариант» председатель совета директоров, совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» Александр Аристов (7,8 баллов).

5 место: председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш (7,75 балла).

6 место: председатель Совета директоров, основатель и основной владелец РМК Игорь Алтушкин (6,95 балла). За последний год он поднялся вверх на 15 позиций.

7 — 8 место: прокурор Челябинской области Виталий Лопин и начальник главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев (6,85 балла).

9 место: депутат Государственной Думы Владимир Бурматов (6,8 балла).

10 место: заместитель губернатора Челябинской области — руководитель аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын (6,65 балла).

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